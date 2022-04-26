مقابل 1.6 مليون دولار.. «لامبورغيني» تبيع آخر سيارات أفنتادور

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حصدت آخر سيارات لامبورغيني الرياضية الأسطورية “أفينتادور كوبيه” 1.6 مليون دولار في مزاد علني. على الرغم من أنها لم يتم بناؤها بعد من الناحية الفنية. لكن ذلك لم يمنع عشاق العلامة الإيطالية الفاخرة من التنافس على اقتناص السيارة بملايين الدولارات.

وباعت لامبورغيني، سياراتها Aventador LP 780-4 Ultimae إلى جانب رمز NFT حصري صمم خصيصًا للعالم الافتراضي ” ميتافيرس”.

ووفقًا للشركة الإيطالية فإن السيارة المباعة هي أول موديلات لامبورغيني في عالم ميتافيرس.

وأنشئ الرمز الخاص بالسيارة من قبل الفنانين المعاصرين كريستا كيم، وستيف آوكي. اللذين ساهما أيضًا في وضع لمساتهم الخاصة على الهيكل الخارجي والداخلي للسيارة. لتظهر بطلاء فريد بتدريج من الظل الفاتح في المقدمة إلى الأسود الداكن النقي في الخلف.

فيما ظهرت الكابينة الداخلية للسيارة بمزيج من الأسود والبرتقالي المستوحى من غروب الشمس على كوكب المريخ. ومن المنتظر أن تسلم السيارة لمشتريها في سبتمبر 2022.