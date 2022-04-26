عودة خدمات الإنترنت لمعظم المحطات في الزاوية

26 أبريل، 2022 11:30 م
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أخبار ليبيا 24

منذ نحو أسبوع أدى سقوط برج الاتصالات الرئيسي ببريد الزاوية إلى تذبذب خدمات الاتصالات والإنترنت عن المدينة وضواحيها.

واليوم أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT) عن عودة خدمات الإنترنت لمعظم المحطات في مدينة الزاوية. وأكدت أن العمل جارٍ على إعادة بقية المحطات للخدمة.

وأعلمت الشركة، على حسابها بمنصة فيسبوك، مشتركيها في مدينة الزاوية ونواحيها بأن الخدمة قد عادت إلى معظم المحطات، التي سبق أن تأثرت بسقوط برج الاتصالات الرئيسي في المدينة الخميس الماضي. وقال الشركة إن العمل جارٍ على إعادة بقية المحطات للخدمة.

وتسببت رياح قوية الخميس الماضي في سقوط برج الاتصالات الرئيسي ببريد مدينة الزاوية في غرب ليبيا. وتسبب ذلك  في انقطاع شبه تام للاتصالات وخدمات الإنترنت على المدينة وضواحيها.

 

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26 أبريل، 2022 11:30 م
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