ليبيا .. طقس معتدل ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

26 أبريل، 2022 12:37 م
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طقس ليبيا
طقس ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس معتدل هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي. وتنشط الرياح من حين لأخر علي المناطق الغربية مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال (خاصة على مناطق الجنوب الغربي). وتشمل مناطق الخليج وسهل بنغازي والدواخل مساء يوم الغد.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مابين ( 23 – 29 ) مْ . بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 33 – 39 ) مْ وتسجل ارتفـــاع بسيط يوم الغد.

26 أبريل، 2022 12:37 م
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