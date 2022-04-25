خطة امنية وإغلاق الشوارع بمدينة طبرق قبل أيام العيد

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت الخطة الأمنية التي أعلن عنها مدير أمن طبرق العقيد سامي إدريس نصر بإغلاق الشوارع الرئيسية داخل المدينة لإعطاء الفرصة للعائلات للتسوق في أجواء آمنة .

ويشارك في هذه الحملة البحث الجنائي وقوة فرض القانون وقسم النجدة والإدارة العامة للبحث الجنائي .

تنطلق الحملة في أواخر شهر رمضان المبارك حتى آخر ليلة قبل عيد الفطر. والإغلاق يبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل.

وقد تم إغلاق كل المفترقات المؤدية للمحلات وسط المدينة حيث يكثر الزحام.

وأكد نصر أنه سيتم ضبط أي شاب أو خارج عن القانون يتسبب في إيذاء العائلات في هذه الشوارع.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد شهدت رمضان الماضي حملة مماثلة وسجل لها النجاح والارتياح من كل المواطنين بالمدينة.