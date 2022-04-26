حصان يتسبب في إزالة جزء من كبد طفل من المرج

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن المرج اليوم الثلاثاء أن حصانًا تسبب في إزالة جزء من الكبد لطفل من المدينة.

وأوضحت المديرية أن أحد المواطنين أبلغ عن تعرض أبنه إلى الإصابة من أحد الخيول المتجولة في المدينه خلف مقر فرع جهاز الأمن الداخلي المرج.

وأكدت المديرية أن دوريات مركز شرطة المرج انتقلت إلى مكان الواقعة وضبط “الحصان” ولازال البحث والتحري جاري عن صاحب الحصان.

وأشارت مديرية أمن المرج إلى أنه تم إعداد تقرير طبي للطفل المصاب والذي تم إزالة جزء من “الكبد” إثر الإصابة.

وأهابت المديرية على كل من لديه معلومه تفيد عن هوية صاحب “الحصان” التقدم بها إلى مركز شرطة المرج أو قسم البحث الجنائي.

وشددت مديرية الأمن على أن حملاتها مستمرة وبشكل مكثف في مكافحة الحيوانات المتجولة داخل المدينة.