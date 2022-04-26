تعرف على شرط أعيان منطقة الهلال النفطي لإعادة الإنتاج

26 أبريل، 2022 12:15 م
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أعيان منطقة الهلال النفطي
أعيان منطقة الهلال النفطي

أخبار ليبيا 24 – خبر

اشترط شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي لإعادة الإنتاج، بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي .

وأوضح الشيوخ والأعيان خلال لقائهم مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا. أن إعادة الإنتاج مرهون بضمان بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي لحين استلام الحكومة المكلفة من النواب .

وطالب المجتمعون باشاغا بمعالجة القضايا التي أدت إلى قفل النفط. معلنين تفويضهم له بتمثيلهم في كل ما من شأنه تحقيق المطالب العادلة التي يطالبون بها.

وأعرب المجتمعون عن تحفظهم على الفساد والهدر المستمر للمال العام في غياب توفير الخدمات الأساسية. وعرقلة صرف المرتبات للمواطنين خاصةً في المنطقة الشرقية.

من جانبه أشار مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي أن الحكومة. ستتابع ضمان بقاء العوائد المالية للنفط في حسابات المؤسسة لضمان الالتزام والشفافية.

 

26 أبريل، 2022 12:15 م
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