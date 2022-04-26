بلحاج : العلاقة مع القاهرة تطورت وتركيا لم تقص أطراف ليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس حزب الوطن الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، إنّ تركيا لم تُقصِ أي طرف ليبي من التواصل معها، مشددا على دور أنقرة الإيجابي في البلاد.

وأوضح بلحاج في لقاء مع الأناضول أنّ تركيا تلتزم مع ليبيا باتفاقيات أمنية واقتصادية. والواقع اليوم يقول إنها حققت توازنا في المشهد العسكري بالبلاد.

وأضاف بلحاج أنّ هناك فوائد اقتصادية تتحصل عليها ليبيا كنتيجة لحالة الانفتاح على تركيا. والتي لم تستثنِ أي أطراف ليبية من التواصل معها، معتبرا أنّ التنمية والتعاون يعتبران الصيغة الأفضل في التعامل مع هذه الدول.

فرص كبيرة

وبيّن أنّ هناك ثمة فرص كبيرة ومؤشرات للتعاون الاقتصادي بين مؤسسات وجهات بالمنطقة الشرقية مع تركيا. بعد سنوات من العداء المعلن، الذي لم يقطع نهائيا قنوات الاتصال بينهم.

وتابع بلحاج أنّ قادة المجموعات المسلحة والأجهزة الأمنية بطرابلس جميعهم ملتزمين بحماية العملية السياسية. وألا يتورطوا في حرب تهدد الليبيين وتنهي فرص إنقاذ البلاد.

دعم مسار الحوار

وشدد بلحاج على أنّ الانقسام الحادث بين المجموعات المسلحة في طرابلس، يحتاج إلى شخصية توافقية تكون قادرة على قيادة الحوار بينها. معربا عن دعمه لمسار الحوار بينهم من أجل حماية طرابلس ومنع انزلاقها للفوضى أو الحرب.

وحول العلاقة مع المصريين، كشف أنّ العلاقة مع القاهرة تطورت بعد أن نجحت الأطراف الليبية المختلفة في فهم مخاوف الجانب المصري. وكذلك نقلت مخاوفها من طبيعة الدور المصري.

حق الليبيين

وأردف قائلا نحن نتفهم المخاطر التي يسببها ضعف الدولة في ليبيا لكل جوارها العربي والإفريقي أو الأوروبي. ولكن أيضا نتمسك بحق الليبيين في اختيار شكل نظام الحكم وطريقة إيصاله للسلطة.

ولفت إلى أن جميع الأطراف الدولية التي تواصل دعمها خيار الشعب الليبي في السلام والوحدة. هي أطراف يمكن التعاطي معها وفقا للمصالح المشتركة بين شعوبها.

وتابع بلحاج أنّه طالما كانت الأطراف الدولية والإقليمية ملتزمة بهذا النهج فإن الليبيين سيصلون في مرحلة ما إلى عقد اتفاق شامل. لرسم المرحلة القادمة ومؤسس على الالتزام بالتعددية واحترام نتائج الانتخابات التي يجب أن تجرى في ظروف ملائمة.