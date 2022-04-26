بعد أيام على زيارة الجزائر..”نوفا”: الدبيبة يزور تونس لإحياء قيادته

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وذكرت وكالة نوفا الإيطالية أنه من المنتظر أن يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية لتونس.

واضافت “نوفا” بحسب وسائل إعلام تونسية. أن الدبيبة يحاول من خلال هذه الزيارات إحياء قيادته.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى ظان هذه الزيارة تأتي عقب تكليف مجلس النواب فتحى باشاغا. وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوحدة الوطنية، بتشكيل حكومة الاستقرار الوطني.

وأوضحت “نوفا” نقلا عن مصدر دبلوماسي أوروبي موجود في تونس. أن تونس مثل الجزائر، تقف الآن إلى جانب الدبيبة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. قال إن الجزائر تسير مع الشرعية الدولية بخصوص الملف الليبي. وتعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة هي الحكومة الشرعية.

وجدد تبون في تصريحات نقلها التلفيزون الجزائري التأكيد على أنّ الحل الوحيد للملف الليبي يكمن في العودة إلى الشعب.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الليبيين طلبوا تنظيم مؤتمر دولي في الجزائر. مؤكدًا أن الجزائر تعمل على لم الشمل. ولن تدخل في مبادرة قد تزيد من مؤشرات التفرقة بين الدول العربية.