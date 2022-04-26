اللواء 73 مشاة يؤكد تجدد الاشتباكات مع عناصر داعش في غدوة

أخبارليبيا24

أكد اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة. اليوم الثلاثاء تجدد الاشتباكات في محيط دوائر غدوة مع عدد من أفراد تنظيم الدولة “داعش”.

وأضاف اللواء أنه تم غنم آلية تحوي عدد من اللاصقات ومادة TNT المتفجرة، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن.

وذكر الواء 73 أن الاشتباكات تخوضها وحدات اللواء 73 مشاة المتمثل بالكتيبة 628 مشاة والسرية العاشرة والكتيبة 11 باللواء طارق بن زياد المعزز والسرية الأولى مشاة أوباري.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة. كشفت أمس الإثنين أن الوحدات العسكرية باللواء طارق بن زياد المعرز اشتبكت مع مجموعات تتبع لتنظيم الدولة “داعش” بمنطقة غدوة.

وأوضحت الشعبة أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عنصرين من التنيم الإرهابي, مؤكدة أن الاشتباك وقع بعد رصد وحدات الاستطلاع باللواء تحركات لهذه المجموعات الإرهابيـة.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية قامت بتطويق لكامل المنطقة. ويجري في هذه اللحظات تمشيط المنطقة للقبض على ما تبقى من هذه الجماعات.