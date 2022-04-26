الدبيبة يعد بتخصيص رحلات حج لأسر شهداء البنيان المرصوص

أخبار ليبيا24

وعد، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بتخصيص رحلات حج لأسر “شهداء البنيان المرصوص” خلال موسم الحج القادم.

جاء ذلك، في بيان للحكومة حول مشاركة الدبيبة، اليوم الثلاثاء في طرابلس، في مأدبة إفطار على شرف أسر الشهداء والمفقودين.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة أقام مأدبة إفطار على شرف أسر الشهداء والمفقودين، تكريما لهم، وتأكيدًا على دعم الحكومة لحقوقهم.

وأضافت أن رئيس الحكومة أكد أن الحكومة بدأت في تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2014، بشأن معاملة أسر الشهداء. كما أكد أن الحكومة ستخصص لهم حصة ضمن موسم الحج القادم.

وذكرت أن رئيس الحكومة شدد على أن الحكومة ستكون ساعية دومًا في مراعاة هذه الفئة الهامة.

ومنحت رابطة أسر شهداء عملية “البنيان المرصوص” درعًا للدبيبة تقديرًا لاستجابته لصرف المرتبات المتعطلة منذ فترة زمنية.

وقالت الحكومة إن المأدبة حضرها عدد من أسر الشهداء من مختلف المناطق والمدن الليبية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الوحدة.