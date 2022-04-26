بالمخالفة لاتفاقية حقوق ذوي الإعاقة .. التضامن الاجتماعي يصدر تعميما يتضمن تمييزًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حددت هيئة صندوق التضامن الاجتماعي الفئات المستهدفة بتوزيع السيارات عليها من ذوي الإعاقة. بالمخالفة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

من هنا وجه الناشط الحقوقي عبد الجليل السعداوي رسالة إلى مكتب النائب العام تتضمن انتقاده لتعميم هيئة التضامن الاجتماعي. والمطالبة بإيقافها وتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية دون تمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة.

واعتبر السعداوي أن تعميم الهيئة يعد مخالفة للوائح وتقيد لحرية التمتع بوسائل النقل العام. وتمييز المستفيدين بها على أساس نوع الإعاقة ومنع الفائدة المخصصة المرجوة منها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن المادة 5 من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اللي ليبيا التي صادقت عليها ليبيا تنص على المساواة وعدم التمييز .

وقال إن الدول الأطراف تقر بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز .. وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.

وأكمل أن الدول الأطراف تحظر أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية .. والفعالة من التمييز على أي أساس.

وتتخذ الدول الأطراف، سعياً لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز.. جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.