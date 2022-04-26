إلهام شاهين: مهاجمو “بطلوع الروح” يؤيدون أفكار داعش

أخبار ليبيا 24

علقت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الهجوم الذي يتعرض له مسلسل ”بطلوع الروح“ الذي تقوم ببطولته ويعرض خلال السباق الرمضاني الجاري. مشيرة إلى أن من يهاجمون المسلسل هم من يؤيدون أفكار تنظيم داعش.

وتعرض مسلسل ”بطلوع الروح“ منذ طرح البوسترات الدعائية له لهجوم من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. الذين وجهوا له اتهامات بالإساءة للإسلام.

فضائح داعش

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن ”المسلسل ناجح بحسب آراء النقاد والجمهور أصحاب الفكر المعتدل. أما من يهاجمه فهو دليل واضح أنه خائف من كشف فضائح داعش وتعريتهم أمام من يعتبرونهم أوصياء على الإسلام“ على حد تعبيرها.

وعن الهجوم الذي تعرضت له بسبب شخصيتها قالت الفنانة المصرية. ”أنا معتادة على الهجوم من أتباع جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الجماعات التكفيرية. بسبب مواقفي المعادية لهم منذ أن كان محمد مرسي في الحكم، ولا أهتم لهجومهم، وجسدت شخصية سيدة قيادية في داعش. تدعي الفضيلة والجهاد وتنتقم من البنات، وهي في الأصل منحلة“.

جزء بسيط من جرائم داعش

وأوضحت أنها سعيدة بهذا الهجوم، لأن ذلك يعني ”أنهم استطاعوا أن يوجعوا أصحاب الفكر المتطرف بما يقدمونه“. مشيرة إلى أن ما يحدث في المسلسل ”لا يمثل سوى جزء بسيط من جرائم تنظيم داعش الإرهابي“.

وأشارت إلهام شاهين إلى أن فريق العمل أوشك على الانتهاء من التصوير، فلم يتبق سوى أيام قليلة لإنجاز العمل بكامل مشاهده.

وتعرض أحد أفراد طاقم مسلسل ”بطلوع الروح“، مؤخرا للخطف أثناء تصوير بعض مشاهد العمل في لبنان.

وكانت الأنباء تتحدث عن تعرض الفنان المصري أحمد السعدني للخطف، ليتبين أن من تعرض للخطف هو أحد الموظفين بالشركة المنتجة للعمل.

وأتى ذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.