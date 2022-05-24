وليامز: ‏ نزع السلاح وإعادة الإدماج وسيلة مهمة لبناء السلام في ليبيا

25 مايو، 2022 12:13 ص
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وليامز تلتقي لجنة “5+5″ في مدينة طليطلة
وليامز تلتقي لجنة “5+5″ في مدينة طليطلة

أخبارليبيا 24 – خبر

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اليوم في مدينة طليطلة الإسبانية .

وتأتي هذا اللقاء على هامش “ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي. التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” والتي شارك في تنظيمها وزارة الخارجية الأسبانية ومعهد توليدو الدولي للسلام.

وقال ويليامز على صفحتها على تويتر أنها اتفقت مع أعضاء اللجنة على أن الشمولية الكاملة لعملية نزع السلاح. والتسريح وإعادة الإدماج هي وسيلة مهمة لبناء السلام. إلى جانب إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستدامين في ليبيا. مع إدراك مدى استعداد الأطراف الليبية المعنية وأولوياتها.

ذكرت أن النتائج ستعزز المسار الأمني على المدى القصير، بينما ستعزز على المدى البعيد سيادة القانون. وتحسن من أوضاع حقوق الإنسان. وذكرت أنه تم التأكيد من جديد على ضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض وعلى اتفاق وقف إطلاق النار.

25 مايو، 2022 12:13 ص
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