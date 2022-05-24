وليامز: ‏ نزع السلاح وإعادة الإدماج وسيلة مهمة لبناء السلام في ليبيا

أخبارليبيا 24 – خبر

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اليوم في مدينة طليطلة الإسبانية .

وتأتي هذا اللقاء على هامش “ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي. التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” والتي شارك في تنظيمها وزارة الخارجية الأسبانية ومعهد توليدو الدولي للسلام.

3/1 سُعِدتُ بلقاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على هامش "ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" في مدينة طليطلة، والتي شارك في تنظيمها وزارة الخارجية الأسبانية ومعهد توليدو الدولي للسلام. pic.twitter.com/EY3CbD7ZjQ — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 24, 2022

وقال ويليامز على صفحتها على تويتر أنها اتفقت مع أعضاء اللجنة على أن الشمولية الكاملة لعملية نزع السلاح. والتسريح وإعادة الإدماج هي وسيلة مهمة لبناء السلام. إلى جانب إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستدامين في ليبيا. مع إدراك مدى استعداد الأطراف الليبية المعنية وأولوياتها.

ذكرت أن النتائج ستعزز المسار الأمني على المدى القصير، بينما ستعزز على المدى البعيد سيادة القانون. وتحسن من أوضاع حقوق الإنسان. وذكرت أنه تم التأكيد من جديد على ضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض وعلى اتفاق وقف إطلاق النار.