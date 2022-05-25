وفد من كبرى الشركات المصرية يزور عدد من المواقع المتوقفة والمتضررة في بنغازي

25 مايو، 2022 3:27 م
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وفد مصري يزور بنغازي
وفد مصري يزور بنغازي

أخبارليبيا24

زار وفد من كبرى الشركات المصرية لعدد من المواقع السكنية المتوقفة والمناطق المتضررة في مدينة بنغازي.

وتفقد وفد الشركات المصرية المشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المواقع السكنية المتوقفة في المدينة.

كما زار الوفد المناطق المتضررة جراء الحرب على الجماعات الإرهابية، ومشاريع المناطق السكنية بقنفودة والقوارشة والمدينة القديمة ببنغازي.

وتأتي هذه الزيارة ،على هامش فعاليات المعرض ،حيث ابدي وفد الشركات المصرية ،رغبته في المساهمة والمشاركة الفعلية  في إعادة  أعمار ليبيا.

25 مايو، 2022 3:27 م
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