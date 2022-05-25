عون: الخسائر اليومية لتوقف تصدير النفط 50 و60 مليون دولار يوميا

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كشف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون. إن الخسائر اليومية لتوقف تصدير النفط، تتراوح بين 50 و60 مليون دولار يوميا.

وأكد عون، أن هذا يؤثر على الميزانية واحتياطي الدولة، وهو ما يؤثر على مجمل دخل البلاد والعمليات المختلفة لها.

ولفت. إلى أنه لم تحصر خسائر إغلاق النفط كاملة بعد لأنها لا تتعلق بإيقاف التصدير فحسب بل بأعطال فنية ناجمة عن طول الإغلاق.

وأوضح وزير النفط. أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لحل مسألة الإغلاق، ستتولى أيضا حصر الخسائر الناجمة عنه.

وأفاد عون، أن الإقفالات الحاصلة ستضر بالمصلحة العليا وستؤثر على المواطنين في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء المختلفة وغاز الطهي ودخل البلاد بشكل عام.

وأكد عون أن اللجنة على تواصل مستمر بكل المكونات الاجتماعية في مناطق الإقفال، لكن يبدو أن الأمر ليس في يد المشايخ والأعيان.