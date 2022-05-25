سبها الطبي يستقبل جرحى في اشتباكات على الحدود التشادية

أخبارليبيا24

كشف مركز سبها الطبي اليوم الأربعاء أن قسم الحوادث شهد اليوم ازدحامًا كبيرًا في عدد الحالات الخارجية. بسبب اشتباكات على الحدود التشادية.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن القسم استقبل عدد (9) حالات طارئة محولة من خارج المدينة إلى المركز.

وأضاف مركز سبها الطبي أن جميع الحالات كانت في وضع صحي حرج نتيجة لاشتباكات واقعة خارج البلاد الحدود التشادية منطقة (كري). مؤكدًا أن وضعها الصحي في تحسن.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل عدد من الحالات الأخرى التي حضرت إلى القسم. كحالات الجروح وحالات الكسور وحالات السقوط من المرتفعات.