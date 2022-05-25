توغي تطلع المنفي على جهود دعم مشروع المصالحة الوطنية

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اطلعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي عثمان، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، على جهود الوزارة لدعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل المجلس الرئاسي على إنجازه ضمن استحقاقات المرحلة.

وجرى اللقاء وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.. بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة، وخصص لمناقشة عديد القضايا التي تهم قطاع الثقافة.. وجهود الوزارة في الارتقاء بالمشهد الثقافي العام، وبحث بعض الإشكاليات التي تواجه الوزارة.

وأطلعت توغي رئيس المجلس الرئاسي، على سير العمل بوزارة الثقافة، ومكاتبها في كل البلديات والمناطق.. والتنسيق المستمر بينها، للنهوض بالثقافة وتطوير مجالاتها وفنونها المختلفة.. كما قدمت الوزيرة لمحة عن جهود الوزارة في دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل المجلس الرئاسي على إنجازه خلال هذه المرحلة.

من جانبه، أكد المنفي على أهمية دور وزارة الثقافة في نشر التوعية، وخطاب التسامح، ونبذ خطاب الكراهية.. ودعم المصالحة الوطنية الشاملة، لتجاوز الأزمة الراهنة.. مبديًا استعداد المجلس الرئاسي لدعم الثقافة والمبدعين في هذا المجال.

وشدد المنفي خلال لقائه توغي ومسؤولي الوزارة على ضرورة مضاعفة الجهود بوزارة الثقافة.. والعمل بروح الفريق الواحد في كل المكاتب الثقافية، لتطوير آلية العمل وفق رؤية مستقبلية لإنجاح العمل الثقافي.

وكانت قد باشرت توغي أعمالها على رأس وزارة الثقافة والتنمية المعرفية مطلع الشهر الجاري، بناء على طلب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد توقيفها لأكثر من ثلاثة أشهر للتحقيق لدى مكتب النائب العام.