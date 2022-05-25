المنفي يشيد بقوة مكافحة الإرهاب ويرفض إعفاء مصطفى قدور من منصبه

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أشاد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي بمجهودات قوة مكافحة الإرهاب بتعاونها مع الجهات الأمنية.

وأثنى المنفي خلال لقائه آمر قوة مكافحة الإرهاب لواء محمد الزين. بالقوة في تأمين حياة المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

وقدم آمر قوة مكافحة الإرهاب، إحاطةً كاملة عن عمل القوة خلال الفترة الماضية، في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة.

ومن جانب آخر. بحث رئيس المجلس الرئاسي مع نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية العقيد مصطفى قدور. قرار إعفاءه من منصبه.

وأكد المنفي. خلال اللقاء بمقر ديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس بأن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي.

ونوه رئيس المجلس الرئاسي. أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً، للوائح والقوانين المعمول بها.