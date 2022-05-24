المشيطي : رصدنا حوالي “16” مركبة تضررت نتيجة احتراق شاحنة نقل الوقود

أخبار ليبيا 24

كشف مدير إدارة شؤون المحلات ببلدية بنغازي وعضو اللجنة المشكلة والمكلفة بحصر الأضرار ناصر المشيطي عن الخسائر المبدئية للواقعة.

وقال المشيطي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء. إن لجنة الحصر باشرت مهامها فوراً بعد تشكيلها. ورصدت حوالي 16 مركبة تضررت نتيجة احتراق شاحنة نقل الوقود بمحطة المالطي بشارع البيبسي بمنطقة الفويهات وسط المدينة.

وأوضح أن السيارات المتضررة أضرارها متفاوتة بينها سيارات معدومة تماماً واحترقت بالكامل. بينما تضررت بعض السيارات بضرر بسيط وتحتاج إلى صيانة فقط. مشيراً إلى أن الأضرار المادية بمحطة الوقود ليست بكبيرة جداً.

وأضاف المشيطي، أنه لم تسجل أي خسائر بشرية وسُجلت إصابتين فقط، بينهما السائق أصيب إصابة طفيفة. وشخص آخر أصيب بحروق ويقبع بمستشفى الجلاء ويتلقى الخدمات الصحية اللازمة. لافتاً أنه لم تتضرر أي من المحال التجارية أو المنازل المحاذية للمحطة.

وأشار عضو اللجنة المكلفة بحصر الأضرار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها المبدئي. وستناقش مع الجهات ذات العلاقة حصر قيمة الخسائر المادية. وتتم إحالته إلى الجهات المختصة لصرف التعويضات لمستحقيها بعد إتمام الإجراءات.

يذكر أن رئيس المجلس التسييري بنغازي الصقر بوجواري أصدر تعليمات لتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن حادثة. احتراق شاحنة الوقود داخل محطة وقود المالطي وتقدير تنفيذاً لكتاب وزير الحُكم المحلي بالحكومة سامي الضاوي.

ومن جهته. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته بمتابعة الواقعة وتعويض المتضررين من الحادثة.

وقال الدبيبة في تغريدة له على حسابه بالتويتر اليوم الثلاثاء معلقاً على الحريق. الذي اندلع في محطة الوقود بشارع البيبسي في بنغازي “‏نحمد الله حمداً كثيراً على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود “المالطي” في ‎بنغازي.

وتابع الدبيبة ” بالغ تقديري لشجاعة سائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري الذي اعتبر أولوية. حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه.وكلفت وزارة الحكم المحلي لحصر الأضرار. وتقييمها لتعويض أصحابها”.