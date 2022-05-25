الكونغرس يكشف لأول مرة منذ 50 عامًا حقيقة الأطباق الطائرة

أخبار ليبيا 24

ناقش الكونغرس الأمريكي للمرة الأولى منذ 50 عامًا في جلسة استماع علنية، موضوع الأجسام الطائرة المجهولة.

حيث ركز على المواجهات العسكرية المبلَّغ عنها مع أهداف غير مفسرة. وذلك بعد الجدل المثار في وسائل الإعلام. وتقارير المخابرات الأمريكية ووزارة الدفاع.

وصدر تقرير في ختام الجلسة يفيد بأن “الظواهر الجوية غير المحددة” (UAP) قد تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. لكنه حتى الآن لم يُعثر من هذه الحوادث على دليل لوجود كائنات فضائية.

يشار إلى أن آخر جلسة استماع بشأن الأجسام الطائرة قد عُقدت عام 1966. وذلك عندما عقد زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهوري جيرالد فورد جلستي استماع بشأن المشاهدات المبلغ عنها في ميشيغان وأجزاء أخرى من البلاد.