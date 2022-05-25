اقعيم يصدر تعليماته بإصدار بطاقة حصر العمالة الوافدة

25 مايو، 2022 3:59 م
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فرج اقعيم
فرج اقعيم

 

أخبارليبيا24

أعلن وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم. اليوم الأربعاء. إصدار بطاقة حصر العمالة الوافدة للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأوضح اقعيم. عقب اجتماع عُقِد بديوان وزارة الداخلية أن إصدار البطاقات يأتي لقطع الطريق أمام ضِعاف النفوس وكسبهم غير المشروع نظير المتاجرة بهم على حساب الأمن القومي.

وشدد وكيل وزارة الداخلية. على تأسيس آلية قانونية مُنظّمة لتسيير تواجد العمالة الأجنبية داخل البلاد بشكلٍ شرعي وقانونيٍ.

وكلف اقعيم . عميد سالم امراجع المغربي بإدارة مباحث الجوازات بالمنطقة الشرقية، لتنفيذ هذه التعليمات.

وأكد وكيل وزارة الداخلية. على أن يتم تعميم بطاقة الحصر على جميع الجهات الأمنية لاعتمادها بشكلٍ رسمي.

25 مايو، 2022 3:59 م
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