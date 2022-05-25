إنفوغرافيك| للمرة الأولى بينهم امرأة..انتخاب المجلس الأعلى للقضاء تعرف على أعضائه
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– مفتاح القوي (رئيسا للمجلس)
– الصديق الصور (نائبا للرئيس)
وعضوية:
– عبدالله الحداد عن محكمة طرابلس
– محمد المصراتي عن محكمة طبرق
– ضو منصور عضو عن إدارة القانون
– عبدالسلام الواعر عن محكمة الخمس
– علي أبوجناح عن إدارة المحاماة العامة
– حسين محمد عن محكمة البيضاء
– رابحة الحاسي عن إدارة القضايا
– حسن المبروك عن محكمة غريان
– عبدالناصر الصبيحي عن محكمة بنغازي
– محمد المقطوف عن محكمة الزاوية
– حسن علي عن محكمة استئناف سبها
– ناجي سالم علي عن محكمة جنوب طرابلس
– عثمان فرج محمد عن محكمة مصراتة