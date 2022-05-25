إنفوغرافيك| للمرة الأولى بينهم امرأة..انتخاب المجلس الأعلى للقضاء تعرف على أعضائه

25 مايو، 2022 1:51 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
 مفتاح القوي (رئيسا للمجلس)
 الصديق الصور (نائبا للرئيس)
وعضوية:
 عبدالله الحداد عن محكمة طرابلس
 محمد المصراتي عن محكمة طبرق
 ضو منصور عضو عن إدارة القانون
 عبدالسلام الواعر عن محكمة الخمس
 علي أبوجناح عن إدارة المحاماة العامة
 حسين محمد عن محكمة البيضاء
 رابحة الحاسي عن إدارة القضايا
 حسن المبروك عن محكمة غريان
 عبدالناصر الصبيحي عن محكمة بنغازي
 محمد المقطوف عن محكمة الزاوية
 حسن علي عن محكمة استئناف سبها
 ناجي سالم علي عن محكمة جنوب طرابلس
 عثمان فرج محمد عن محكمة مصراتة
25 مايو، 2022 1:51 م
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