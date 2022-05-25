إنفوغرافيك| أبرز ما جاء في بيان بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية بشأن أحداث طرابلس
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– القلق إزاء المواجهات المسلحة والتحريض على العنف في طرابلس.
– حث الأطراف الليبية على الحوار.
– دعم المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة.
– التأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا.
– التأكيد على ضرورة وجود مسار دستوري لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
– ضرورة الحفاظ على استقلالية ووحدة المؤسسات الليبية.
– التشديد على الحاجة إلى إدارة شفافة لتوزيع الموارد بشكل عادل.