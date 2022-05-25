إنفوغرافيك| أبرز ما جاء في بيان بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية بشأن أحداث طرابلس

25 مايو، 2022 6:05 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– القلق إزاء المواجهات المسلحة والتحريض على العنف في طرابلس.

– حث الأطراف الليبية على الحوار.

– دعم المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة.

– التأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا.

– التأكيد على ضرورة وجود مسار دستوري لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

– ضرورة الحفاظ على استقلالية ووحدة المؤسسات الليبية.

– التشديد على الحاجة إلى إدارة شفافة لتوزيع الموارد بشكل عادل.

 

25 مايو، 2022 6:05 م
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