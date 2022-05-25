إدارة السلامة بشركة الخليج تكشف تفاصيل مشاركتها في عملية إخماد حريق شاحنة الوقود في بنغازي

أخبار ليبيا 24

قال أخصائي السلامة بإدارة السلامة والصحة والبيئة بشركة الخليج العربي للنفط، عبدالكريم فرج الشلوي، أن عملية الإخماد أخذت وقتاً لأن ألسنة اللهب كانت منتشرة ولم تكن في مكان واحد.

وأوضح أخصائي السلامة والمشارك في عملية إخماد سيارة الوقود ببنغازي، في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء.. إنهم فور تلقيهم البلاغ من إدارة الشركة التي تلقت استدعاء من مديرية أمن بنغازي والدفاع المدني.. تحركوا فوراً لعين المكان، لافتاً أن المحطة لا يوجد بها حريق وكان قد أُخمد.

وأضاف الشلوي، أن الفريق باشر عملية إخماد النيران بالسيارات على طول الطريق بشارع البيبسي بالإضافة إلى شجرة واحدة. مشيراً إلى أن شاحنة الوقود اطفأت النيران بها الفرق الأخرى.

وتابع الشلوي، أن البعض يلوم على فرق الإطفاء ويتهمها بالتقصير، مؤكداً أنه فور تلقيهم البلاغ والاستدعاء تحركوا فوراً.