أبرز محاور اجتماع قادة أكبر خمسة مليشيات غرب ليبيا مع ممثلين عن قيادة الجيش في المغرب

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اتفق قادة أكبر خمسة مليشيات غرب ليبيا مع ممثلين عن قيادة الجيش الوطني على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيد في العاصمة طرابلس ومحيطها.

واتفق المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية أمس الثلاثاء على عدم العودة إلى الاقتتال بين الليبيين. وحل القضايا الخلافية بما فيها مسألة شرعية الحكم بالطرق السلمية” .

وقالت مصادر متطابقة إن الاجتماع ناقش بناء توافق بين قوات غرب وشرق ليبيا وسبل توحيد الأجهزة والمجموعات الأمنية والعسكرية. المختلفة ومستجدات الأزمة السياسية خاصة فيما يتعلق بالمسارين الدستوري والتنفيذي مع تفاقم مشكلة شرعية السلطة. بسبب وجود حكومتين متنافستين و قرب انتهاء الآجال القانونية و الرزمانة الزمنية لخارطة الطريق.

وأشاد مصدر قريب من الملف الليبي بالأجواء الإيجابية وروح المسؤولية التي سادت خلال اجتماعات القادة العسكريين في بوزنيقة. والتفاهم على تأجيل الحسم في النقاط الخلافية لجولة جديدة من المشاورات غير الرسمية ستعقد الأسبوع المقبل في بوزنيقة.

وكانت الجولة الأولى عقدت في “مونترو” قرب جنيف ودعا لها مركز الحوار الإنساني. الذي صاغ مفاوضون عنه خارطة طريق لحل الأزمة الليبية تم الاتفاق عليها لاحقا في مفاوضات عقدت في تونس 2020. و انبثقت عنها الحكومة التي تعمل حاليا من طرابلس و يرأسها الثري المصراتي عبد الحميد دبيبة.

ومثل قائد الجيش الليبي في مشاورات بوزنيقة نجله بلقاسم حفتر فيما شارك قادة بارزون من المليشيات في طرابلس. وهم عبد الغني الككلي غنيوة وعماد الطرابلسي وأيوب بوراس ومحمود بن رجب. وعمر بوقداداة ويدعم زعماء الكتائب المسلحة الخمسة حكومة عبد الحميد دبيبة ويرفضون دخول فتحي باشاغا لطرابلس .