محكوم غيابيا بالسجن.. اعتقال مجرم أطلق الرصاص على بائع محل في سيدي خليفة بدافع السرقة

أخبار ليبيا 24

ألقت، شرطة مركز سيدي خليفة شرقي بنغازي، القبض على مجرم صادر بحقه حكم غيابي بالسجن لعامين، أطلق الرصاص على صاحب محل، مما أسفر عن إصابته بإصابة بليغة في الرأس ودخل على إثرها العناية المركزة.

ووفقا لمديرية أمن بنغازي فقد تلقى مركز شرطة سيدي خليفة معلومات مفادها قيام أشخاص مجهولي الهوية بالسطو بقوة السلاح على إحدى المحلات بالمنطقة وإصابة مواطن بأعيرة نارية في الرأس بواسطة سلاح ناري “كلاشن كوف”، مما أدى لدخوله العناية المركزة بمستشفى الجلاء.

وعلى إثر ذلك أصدر رئيس المركز رائد جادالله ماضي تعليماته لأعضاء التحريات بالمركز. بالانتقال إلى مكان الواقعة والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الفاعلين.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة. تمكن أعضاء التحريات من تحديد هوية المجرم حيث تبين ظهور هذا الشخص أثناء عملية السطو.

القبض على المجرم

وبتحديد محل سكنه تم إعداد كمين محكم له وضبطه على متن مركبة آلية نوع “هيونداي جراند” سوداء اللون وكان بحوزته كلب من سلالة أجنبية تم تسليمه لوحدة الأثر بالمديرية.

وبالاستدلال معه اعترف الشاب (مواليد 1985) بما نسب إليه، كما اعترف بعدة عمليات سطو داخل المدينة. وكان برفقته ثلاثة أشخاص جاري البحث عنهم، حيث أفاد بأسمائهم ومحل سكنهم.

كما اعترف بالسطو على مواطن وسلب هاتفه المحمول في نفس اليوم.الذي تمت فيه عملية السطو على المحل التجاري بمنطقة سيدي خليفة وتم التعرف عليه من قبل الشاكي.

وبالتعميم عليه تبين أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة عامين. كما أنه مطلوب لدى مركز شرطة الصابري وأن المركبة والأشخاص. الذين على متنها يقومون بعمليات سطو بقوة السلاح بالمدينة. اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.