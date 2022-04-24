الاستشعار عن بعد : كسوف شمسي نهاية الشهر الجاري لا يظهر في ليبيا

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أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن الكرة الأرضية ستشهد أول كسوف شمسي لهذا العام نهاية الشهر الجاري .

وأوضح المركز أنه سيحدث كسوف جزئي للشمس في نهاية شهر أبريل، ولن يكون مرئيا في ليبيا. وستتم رؤيته بأجزاء من القارة القطبية الجنوبية، والطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

وأشار المركز إلى أن كسوف الشمس سيبدأ في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي. وينتهي بعد منتصف اليوم عند الساعة 12:37 يوم 1 مايو 2022.

وخلال الكسوف الجزئي للشمس لهذا الشهر، سيحجب القمر 54% من الشمس كحد أقصى.