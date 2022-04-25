بالفيديو | عريف مبروك الصاوي : قتلنا العناصر الإرهابية بالحجارة في بداية عملية تحرير درنة

أخبار ليبيا 24 – تقارير

التقت وكالة أخبار ليبيا 24 بالجندي المبروك محمد الصاوي الرتبة عريف وأحد أبطال الكتيبة 206 دبابات بمنطقة طبرق العسكرية من منطقة أم الرزم. والذي يرد قصة تحرير مدينة درنة .

الجندي المبروك هو أحد شهود العيان على كامل المعارك التي وقعت في درنة والمناطق المحيطة بها. وشارك في كافة المعارك هناك .

ويقول أن الحرب ضد الجماعات الإرهابية والتكفيرية بدأت عندما حاولوا استهداف معسكر “206” في منطقة أم الرزم. في نهاية عام 2016 على تمام الساعة الثالثة فجرًا .

انتشار أمني

ويكمل الجندي أنه بعد حدوث التفجير تنادي كافة أهالي المنطقة إلى عين المكان. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك تشديد أمني في المنطقة ولا توجد نقاط استيقاف للجيش أو الشرطة. إلا نقطة التفتيش في منطقة خليج البمبة بوابة العرق وبوابة 206. التي كان أمرها في ذلك الوقت العقيد عمران الشلماني .

وبعد وقوع الانفجار صدرت الأمور من العقيد عمران بالانتشار في المنطقة وإقامة نقاط تفتيش. وتأمين وادي الخبطة وبوابة العرق وبوابة التميمي وتأمين بوابة الـ “200” .

رفع الغطاء الاجتماعي

وأكد الجندي المبروك الصاوي أن كافة أهالي المنطقة ومشايخها رفعوا الغطاء الاجتماعي عن أي شخص منتمي لداعش. أو يتعاون معهم كم أنهم أهدروا دمه .

وقال إنه تم تهجير كل العناصر الإرهابية التابعة للجماعات الإرهابية خارج المنطقة .

الاستيلاء على المال العام

ويذكر الجندي أنه كانت هناك سيارة تابعة لمصرف ليبيا المركزي وكانت تحمل أموال لمصارف مدينة درنة. وورد بلاغ لمعسكرنا أن هناك عصابة تريد الاستيلاء على هذه السيارة وما فيها من مال .

في ذلك الوقت تنادوا الشباب المساند مع قوات الجيش إلى المكان المعلوم الواقع بين منطقة مرتوبة وأم الرزم للدفاع عن أموال الدولة. وقعت معركة بين قوات الجيش والقوات المساندة ضد الجماعات الإرهابية .

وتمت في تلك المعركة تصفية سائق السيارة من قبل الجماعات الإرهابية وحالوا الاستيلاء على السيارة. لكن بفضل الله والجنود تمت استعادة السيارة دون خسارة دينار واحد منها .

تطهير مدينة درنة

وبعد هذه الحادثة بدأت عملية تطهير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، التي أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر. وانقطعت جميع سبل الاتصال بدرنة بعد سيطرة داعش عليها .

وقامت الجماعات الإرهابية بإغلاق درنة أمام كافة الأهالي ومنعوهم من دخولها أو إدخال الطعام والماء للأسر والأهالي الموجودين بداخلها .

إعدام وتصفية

وذكر أننا كنا نشاهد مقاطع الفيديو الإعدام وتصفية أصدقائنا وأهلنا في المدينة وكل من يتعاون مع الجيش أو يريد الشرطة أو القضاء. أو يرفض وجود الجماعات الإرهابية في وضح النهار وأمام الكل حتى يتم بث الرعب في باقي الأهالي .

وتابع أنه في ذلك الوقت المناطق المتحررة. والتي كانت تحت سيطرة الجيش والشرطة من منطقة مرتوبة إلى أمساعد .

محاولة التواصل مع داعش

وبعد إعلان تحرير مدينة درنة توجه كامل أفراد الكتيبة 206 دبابات إلى مدينة درنة. وتم تطويقها من جهة الشرق والغرب، وتم إنشاء نقاط تفتيش على كامل المدينة. وطالبنا بكافة أسماء العناصر الإرهابية التي كانت داخل المدينة حتى لا يتمكن أحدهم من الفرار .

وأشار إلى أن بعض قيادات الجيش تواصلوا مع قيادات الجماعات الإرهابية لفك أسر العائلات والأسر التي كانت تأخذها الجماعات والعناصر الإرهابية كدروع بشرية .

رفض المشايخ والأعيان

وذكر أن العناصر الإرهابية وضعت شروط لخروج العائلات من المدينة وهي تسليم قوات الجيش الأسلحة. وكامل معداته وانسحابهم إلى خارج المدينة .

وعند اجتماع قيادات الجيش مع مشايخ وأعيان المدينة رفض كامل أهالي المناطق المحيطة بدرنة وحتى الأهالي الفارة من داخل درنة رفضوا هذه الشروط جملتًا وتفضيلًا .

عدد الشهداء

وقال إن الأهالي وضعوا ايديهم بأيدي الجيش وأكدوا وقوفهم مع قواتهم حتى آخر رجل. لافتًا إلى أن هناك من قاتل داعش بالحجارة والعصي من أجل هذا الوطن .

ولفت إلى أن عدد الشهداء من منطقة أم الرزم وصل إلى حوالي “60” شاب ماعاد خليج البمبه والعزيزيات والتميمي رأس التين مرتوبه .