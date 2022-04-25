عقب جولة في سوق الأسماك بطرابلس.. الدبيبة يصدر تعليماته بتقديم مقترح لمعالجة معوقات عمل الصيادين

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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزارة الثروة البحرية بضرورة إعداد وتقديم مقترح لمعالجة المعوقات والإشكاليات التي تواجه الصيادين خلال عملهم، مشددًا على ضرورة دعمهم، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الدبيبة للسوق المحلية لبيع الأسماك في باب بحر بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين. رفقة وكيل وزارة الثروة البحرية، ومديري إدارة التخطيط والمشروعات بالوزارة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن زيارة الدبيبة لسوق الأسماك في باب البحر تأتي للوقوف على أوضاع السوق ومشاكل الصيادين التي يواجهونها.

واستمع الدبيبة خلال جولته إلى عدد من المواطنين الذين كانوا متواجدين في السوق لغرض شراء الأسماك، وكذلك ملاحظات الباعة بالسوق.

والتقى الدبيبة عقب ذلك الصيادين الأفراد ورئيس نقابة الصيادين وعددًا من رؤساء النقابات بالمناطق.. وجرت خلال اللقاء مناقشة المشاكل التي يعيشها الصيادون، وأهمها غلاء المحروقات وصيانة مرافئ الصيد.

وأصدر تعليماته لوزارة الثروة البحرية بتقديم مقترح لمعالجة هذه الإشكاليات، وضرورة دعم الصيادين.