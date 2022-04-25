صالح وباشاغا يبحثا مستجدات العملية السياسية

25 أبريل، 2022 11:00 م
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أخبارليبيا24

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين. مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا، مستجدات العملية السياسية.

واطلع عقيلة صالح خلال اللقاء في القبة على كافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة عقب حصولها على الثقة من مجلس النواب.

وفي مطلع مارس الماضي صوت مجلس النواب بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا.

وكان يفترض أن تحل الحكومة الجديدة محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. إلا أن الأخير رفض التسليم وأصر على الاستمرار في منصبه.

25 أبريل، 2022 11:00 م
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