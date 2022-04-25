رصد مسؤول التفخيخ التونسي هشام بن هاشمي..اشتباكات في غدوة بين الجيش وداعش

25 أبريل، 2022 11:05 م
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سيارة تابعة للدواعش_غدوة
سيارة تابعة للدواعش_غدوة

أخبارليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة. أن الوحدات العسكرية باللواء طارق بن زياد المعرز اشتبكت مع مجموعات تتبع لتنظيم الدولة “داعش” بمنطقة غدوة.

واوضحت الشعبة أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عنصرين من التنيم الإرهابي, مؤكدة  أن الاشتباك وقع بعد رصد وحدات الاستطلاع باللواء تحركات لهذه المجموعات الإرهابيـة.

وأضافت شعبة الإعلام الحبي أن الوحدات العسكرية قامت بتطويق لكامل المنطقة. ويجري في هذه اللحظات تمشيط المنطقة للقبض على ما تبقى من هذه الجماعات.

وذكرت الشعبة أنه تمت مصادرة عدد من الهواتف المحمولة. والتي كانت بحوزتهم بالإضافة إلى وجود الكثير من المتفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تنقل هذه المجموعات والتي تم مصادرتها أيضاً.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أنه تم رصد مسؤول التفخيخ والقيادي بتنظيم الدولة التونسي هشام بن هاشمي ضمت هذه المجموعة الإرهابية.

25 أبريل، 2022 11:05 م
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