خلال زيارته مستشفى الهواري وطبي بنغازي..باشاغا يؤكد على تطوير القطاع الصحي

25 أبريل، 2022 10:45 م
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باشاغا يزور مستشفى الهواري وطبي بنغازي
باشاغا يزور مستشفى الهواري وطبي بنغازي

أخبارليبيا24

أكّد رئيس الحكومة فتحي باشاغا اليوم الإثنين. على ضرورة تطوير القطاع الصحي في ليبيا وتجهيز المستشفيات بما تحتاجه من مستلزمات ومعدات طبية.

وشدد باشاغا خلال زيارته مستشفى الهواري العام ومركز بنغازي الطبي. على ضرورة إنشاء مراكز علاج أخرى تكون متخصصة في مجالات مختلفة.

وأوضح رئيس الحكومة. أن الاهتمام بالقطاع الصحي. يساهم في توطين العلاج في الداخل وتجنيب المواطن مشقة السفر خارج أراضي الوطن بغية تلقي العلاج.

واطلع رئيس الحكومة. على سير العمل بمختلف الوحدات والأقسام، واستمع إلى مشاغل الكوادر الطبية القائمة عليها.

25 أبريل، 2022 10:45 م
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