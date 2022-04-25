حفتر يهنئ بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

أخبار ليبيا 24

وجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه لولاية ثانية.

وأعرب القائد العام عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي على ما قدمته فرنسا خلال ولايته الأولى من دعم حقيقي في مكافحة الإرهاب.. معربا عن تطلعه لمزيد التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال حفتر في خطابه الموجه لماكرون: “لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحا كبيرا ولعبت دورا متميزا في مختلف الأصعدة.. بفضل نشاطكم وحكمتكم فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق”.

وفي وقت سابق اليوم بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية، متمنيًا للشعب الفرنسي الصديق دوام الرخاء والاستقرار.

كما هنأ، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية. وأعرب عن أمانيه بالتوفيق له.