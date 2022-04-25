باشاغا يجري جولة تفقدية للمدينة الرياضية ببنغازي

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية للمدينة الرياضية ببنغازي؛ وذلك لمعاينة أوضاع مرافقها.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عن باشاغا قوله: “يؤسفني أن أرى مرافق رياضية مهملة ومتوقفة عن العمل منذ 2011، خاصة أن الشباب الليبي لديهم الرغبة في ممارسة النشاط الرياضي”.

وتابع: “سوف ينسق وزير الرياضة بالحكومة مع الأطراف المعنية بمتابعة ملف صيانة الملاعب في كافة أرجاء البلاد.”

ورافق رئيس الحكومة خلال الزيارة، نائبي رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، وسالم الزادمة ، ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل. بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالمدينة الرياضية.