باشاغا يجري جولة تفقدية للمدينة الرياضية ببنغازي

25 أبريل، 2022 6:19 م
14

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية للمدينة الرياضية ببنغازي؛ وذلك لمعاينة أوضاع مرافقها.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عن باشاغا قوله: “يؤسفني أن أرى مرافق رياضية مهملة ومتوقفة عن العمل منذ 2011، خاصة أن الشباب الليبي لديهم الرغبة في ممارسة النشاط الرياضي”.

وتابع: “سوف ينسق وزير الرياضة بالحكومة مع الأطراف المعنية بمتابعة ملف صيانة الملاعب في كافة أرجاء البلاد.”

ورافق رئيس الحكومة خلال الزيارة، نائبي رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، وسالم الزادمة ، ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل. بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالمدينة الرياضية.

 

 

25 أبريل، 2022 6:19 م
14

مقالات ذات صلة

نيسان تستعرض تقنية جديدة تجنب السيارات الحوادث والدهس على الطرقات

25 أبريل، 2022 6:58 م

عقب جولة في سوق الأسماك بطرابلس.. الدبيبة يصدر تعليماته بتقديم مقترح لمعالجة معوقات عمل الصيادين

25 أبريل، 2022 6:46 م

حفتر يهنئ بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

25 أبريل، 2022 6:31 م

ارتفاع في سعر الدولار أمام الدينار الليبي

25 أبريل، 2022 6:12 م
زر الذهاب إلى الأعلى