النفط يتراجع والوسيط الأمريكي يهوي لأقل من 100 دولار

أخبار ليبيا 24

انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا، مع تزايد القلق من أن الإغلاق المطول لـ كوفيد_19 في شنغهاي والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وفي شنغهاي، أقامت السلطات الأسوار خارج المباني السكنية، مما أثار احتجاجات شعبية جديدة. وفي بكين، بدأ الكثيرون في تخزين المواد الغذائية، خوفًا من إغلاق مماثل بعد ظهور حالات قليلة.

ونزل خام برنت 4.63 دولار أو 4.3 بالمئة إلى 102.02 دولار للبرميل ولمس 101.94 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى منذ 12 أبريل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.11 دولار أو 4 بالمئة إلى 97.96 دولار.

انخفاض الطلب على النفط

وكشفت تقارير عالمية عن أن الطلب على الوقود في الصين يتجه للهبوط بنسبة 20 بالمائة هذا الشهر. ما يعادل 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط.

ووفقا للتوقعات تتجه السوق نحو أكبر صدمة للطلب على النفط منذ الأيام الأولى للوباء، إذ من المتوقع تراجع الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات 20 بالمئة في أبريل على أساس سنوي.

وتراجع النفط أيضًا بسبب احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يعزز الدولار الأمريكي. ويجعل الدولار القوي السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين ويميل إلى عكس زيادة النفور من المخاطرة بين المستثمرين.

وخسر كلا الخامين القياسيين للنفط ما يقرب من 5 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الطلب. وتراجع خام برنت بحدة بعد أن بلغ 139 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 2008، الشهر الماضي.

واكتسب النفط دعما من شح المعروض، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خفض الإمدادات بالفعل بسبب العقوبات الغربية وتجنب العملاء شراء النفط الروسي. لكن السوق قد يضيق أكثر مع فرض حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على الخام الروسي.

كما أن الانقطاعات في ليبيا ساهمت في ارتفاع الأسعار، حيث تخسر ​​الدولة العضو في أوبك أكثر من 550 ألف برميل يوميا من الإنتاج بسبب الاضطرابات. وقد تعرضت مصفاة الزاوية للنفط لأضرار بعد اشتباكات مسلحة.