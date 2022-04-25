المنفي يهنئ بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

أخبار ليبيا 24

بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية، متمنيًا للشعب الفرنسي الصديق دوام الرخاء والاستقرار.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أعرب المنفي في تهنئته عن عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا استمرار العمل مع الرئيس الفرنسي لتعزيز علاقة التعاون والشراكة بين البلدين.

وفاز ماكرون، الأحد، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبان، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما.

وأعيد انتخاب ماكرون (44 عاما) بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، مقابل 42 في المئة للمرشحة لوبان (53 عاما)، بحسب النتائج الأولية.

وأظهرت استطلاعات الرأي في الأيام القليلة الماضية تقدم ماكرون على منافسته بفارق لا بأس به. وقال محللون إن لوبان ما زالت غير مستساغة بالنسبة لكثير من الناخبين على الرغم من جهودها لتحسين صورتها والتخفيف. من حدة بعض سياسات حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه.

وكان قد هنأ، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية. وأعرب عن أمانيه بالتوفيق له.

وكتب باشاغا على تويتر: “أتقدم بأحر التهاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية ثانية، تمنياتي لك بالتوفيق”.