الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

عقد، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، الأحد، اجتماع اللجنة التسييرية الثالث لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي لمتابعة سير عمل الفرق ومناقشة المراحل القادمة للمشروع.

وجاء الاجتماع ختاما لورش العمل التي عقدت بين الفرق المشتركة من الطرفين خلال الفترة من 21-23 إبريل 2022 بمدينة إسطنبول.

وفي فبراير الماضي وقع الكبير والحبري عقدا لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وأكد، المصرف المركزي، أن التوقيع يعد انطلاقة فعلية لعملية إعادة توحيد المصرف التي أعلنها الكبير والحبري في لقائهما اليوم الخميس.

وأوضح المصرف، أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي. متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

وقال إن الكبير والحبري أكدا على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.

واعتبر مصرف ليبيا المركزي، أن أولى ثمار مشروع التوحيد تمثلت في إرسال سيولة نقدية من المركزي بطرابلس. إلى المركزي ببنغازي، ليتم توزيعها على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان.