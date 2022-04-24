الأهلي طرابلس يحسم أول ديربي أفريقي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حجز الأهلي طرابلس بطاقته في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكونفدرالية بفوزه على ضيفه الاتحاد. بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن إياب الدور النصف نهائي للبطولة.

وتأهل الأهلي طرابلس بفوزه على الاتحاد بهدف دون رد في مجموع مبارتي الذهاب و الإياب. مستفيدا من التعادل السلبي الذي انتهت به مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على أرضية نفس الملعب.

وسجل هدف المباراة الوحيد أيوب عياد في الدقيقة 19 من الشوط الأول. ليكون عياد أول لاعب يسجل هدف في ديربي العاصمة طرابلس ضمن المسابقات الأفريقية باعتبار أن هذه المواجهة هي الأولى. بين الفريقين ضمن البطولات القارية الأفريقية على مر تاريخ الفريقين.