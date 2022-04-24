الأهلي طرابلس يحسم أول ديربي أفريقي

25 أبريل، 2022 12:13 ص
6
الأهلي طرابلس
الأهلي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حجز الأهلي طرابلس بطاقته في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكونفدرالية بفوزه على ضيفه الاتحاد. بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن إياب الدور النصف نهائي للبطولة.

وتأهل الأهلي طرابلس بفوزه على الاتحاد بهدف دون رد في مجموع مبارتي الذهاب و الإياب. مستفيدا من التعادل السلبي الذي انتهت به مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على أرضية نفس الملعب.

وسجل هدف المباراة الوحيد أيوب عياد في الدقيقة 19 من الشوط الأول. ليكون عياد أول لاعب يسجل هدف في ديربي العاصمة طرابلس ضمن المسابقات الأفريقية باعتبار أن هذه المواجهة هي الأولى. بين الفريقين ضمن البطولات القارية الأفريقية على مر تاريخ الفريقين.

25 أبريل، 2022 12:13 ص
6

مقالات ذات صلة

إحباط محاولة هجرة غير شرعية

إحباط محاولة هجرة غير شرعية تضم 541 شخصًا عبر منطقة الزريق

25 أبريل، 2022 12:47 ص
مستشفى الجلاء

عشرة مصابين جراء مشاجرات بين مشجعي نادي النصر والأهلي بنغازي

25 أبريل، 2022 12:39 ص
كسوف شمسي

الاستشعار عن بعد : كسوف شمسي نهاية الشهر الجاري لا يظهر في ليبيا

25 أبريل، 2022 12:26 ص
تونالي يصعق لاتسيو

تونالي يصعق لاتسيو في الأوليمبيكو

24 أبريل، 2022 11:57 م
زر الذهاب إلى الأعلى