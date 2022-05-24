حريق هائل في محطة وقود شارع الببسي في بنغازي

24 مايو، 2022 9:48 ص
22

أخبارليبيا24_متابعات

إندلع حريق هائل اليوم الثلاثاء في محطة وقود شارع الببسي والمعروفة بمحطة وقود المالطي بمدينة بنغازي في ساعات الصباح الأولى.

وأفاد شهود عيان أن الحريق ناتج عن الشاحنة التي كانت قد بدأت بالفعل في تفريغ شحنتها بالمحطة ولم يعرف بعد السبب الفعلي وراء إندلاع الحريق.

هذا وبينت إحدى الفيدوهات الشاحنة وقد إندلعت فيها النيران من الخلف وشوهد سائقها ويدعى عبد الله المجبري وهو يقودها مسرعا بعيدا عن المحطة.

كما بينت الفيدوهات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي إشتعال النار بسياراتين بالقرب من المحطة ومحاولات المواطنين إطفاء الحريق بهما.

24 مايو، 2022 9:48 ص
22

مقالات ذات صلة

المنفي يستمع لإحاطة اللموشي بشأن اكسبو دبي 2020

24 مايو، 2022 11:26 ص

مجلس الأمن يعتزم عقد جلسة بشأن ليبيا الخميس المقبل

24 مايو، 2022 11:06 ص

عودة لدوامة العنف.. عقب انسحاب مالي من الـ “G5” الإرهاب يضرب الساحل الإفريقي

24 مايو، 2022 12:48 ص

داعش يذبح 20 مسيحيا في نيجيريا على طريقة ذبح المصريين الأقباط في سرت

23 مايو، 2022 11:43 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى