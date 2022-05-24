حريق هائل في محطة وقود شارع الببسي في بنغازي

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إندلع حريق هائل اليوم الثلاثاء في محطة وقود شارع الببسي والمعروفة بمحطة وقود المالطي بمدينة بنغازي في ساعات الصباح الأولى.

وأفاد شهود عيان أن الحريق ناتج عن الشاحنة التي كانت قد بدأت بالفعل في تفريغ شحنتها بالمحطة ولم يعرف بعد السبب الفعلي وراء إندلاع الحريق.

هذا وبينت إحدى الفيدوهات الشاحنة وقد إندلعت فيها النيران من الخلف وشوهد سائقها ويدعى عبد الله المجبري وهو يقودها مسرعا بعيدا عن المحطة.

كما بينت الفيدوهات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي إشتعال النار بسياراتين بالقرب من المحطة ومحاولات المواطنين إطفاء الحريق بهما.