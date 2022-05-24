ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور تركيا

24 مايو، 2022 11:38 م
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الأمير محمد بن سلمان واردوغان
الأمير محمد بن سلمان واردوغان

أخبار ليبيا 24

أفادت وكالة رويترز بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيجري جولة على دول تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر. حيث سيناقش القضايا الإقليمية والدولية ويوقع اتفاقيات في مجالات الطاقة والتجارة.

وفيما لم يحدد المسؤولون السعوديون جدولا زمنيا بعد. إلا أن مصارد الوكالة أشارت إلى أن هذه الرحلة ينبغي لها أن تتم في أقرب وقت ممكن، في أوائل يونيو.

وفي الوقت نفسه، كشفت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرغ، أن الرئيس التركي رجب أردوغان دعا ولي العهد نقلاً عن مسؤولين أتراك.

وكان أردوغان ومحمد بن سلمان التقيا في نهاية أبريل الماضي في جدة ، وسط سعي أردوغان تحسين العلاقات. خاصة مع المملكة العربية السعودية، من أجل تحفيز التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من قبل مصدري النفط لدعم اقتصاد بلاده.

ووقعت أنقرة والرياض منذ ذلك الحين على مقايضة عملات بقيمة 4.74 مليار دولار في يناير الماضي. مما يمنح الليرة التركية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه. وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية. أبرز مشاهدها ارتفاع التضخم فيها إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن عند 70 في المائة، ما قد يفقد الرئيس التركي وحزبه، شعبيته الأمر الذي ستظهر نتائجه في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

كما تسعى تركيا أيضًا لإنهاء مقاطعة غير رسمية لبضائعها، مع المملكة العربية السعودية. بعد انخفاض الشحنات إلى المملكة في أواخر عام 2020. فقد بلغت الصادرات التركية، في العام الماضي. ما يزيد قليلاً عن 200 مليون دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار في عام 2019، وفقاً لبيانات تركية رسمية.

24 مايو، 2022 11:38 م
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