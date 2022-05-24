لغرض الصيانة والتطوير.. المنفي يلتقي قدامة مشجعي نادي النصر

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الإثنين، قدامى ورابطة مشجعي نادي النصر الرياضي الثقافي الاجتماعي

و استعرض المشجعين الأوضاع التي يمر بها النادي في مختلف الجوانب، لاسيما الملاعب ومرافقه التي بحاجة للصيانة والتطوير، وإنشاء مراكز جديدة لعدد من الألعاب.

وأكد المنفي دعمه للأندية الرياضية، لما لها من دور فاعل في تنمية قدرات ومواهب الرياضيين في مختلف الألعاب، باعتبارها منارات رياضية واجتماعية وثقافية

ونوه إلى أنها تؤكد على مفاهيم الإنتماء للوطن ووحدة البلاد، ودورها الفاعل في تحقيق المصالحة الوطنية.

وأشاد بمسيرة نادي النصر العريق، أحد روافد المنتخبات الرياضية الوطنية في جميع الألعاب الرياضية.

هذا، وقدم الوفد درع وغلالة وشعار النادي، تكريماً لجهوده اللامحدودة في دعم الرياضة الليبية.

وفي سياق أخر التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح أمس الإثنين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، جمال اللموشي، الذي قدم إحاطة حول مشاركة ليبيا في معرض اكسبو دبي 2020، الذي دعا فيه المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في ليبيا، لما تتمتع من مقومات محفزة ومشجعة للاستثمار وجذب المستثمرين، والجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الإطار.

وأكد اللموشي العمل على توفير بيئة مناسبة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تُساعد. على تفعيل الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية.

وذلك بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. و تطوير البنية التحتية في كل المناطق، بتنفيذ مشاريع استثمارية تحقق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للشباب. في مختلف المجالات .