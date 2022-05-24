انفوجرافيك | من يقف خلف عبدالحميد الدبيبية؟
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
1- الصادق الغرياني
الصفة: المفتي المعزول
التوجه/ اخواني
2- على الصلابي
الصفة: المرجع الديني للجماعات الإسلامية
التوجه/ إخواني
3- عبد الحكيم بالحاج
الصفة: أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقًا
التوجه/ الجماعة الليبية المقاتلة (قاعدة)
4- وليد اللافي
الصفة: الذراع الاعلامي للاسلام السياسي
التوجه/ داعم لإعلام الإسلام السياسي
5- نجلاء المنقوش
الصفة: وزير الخارجية
التوجه/ بلا توجه سياسي
6- عبد الباسط غويلة
الصفة: قيادي بارز في الجماعات الإسلامية
التوجه/ الجماعة الليبية المقاتلة (قاعدة)
7- سامي الساعدي
المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية
التوجه/ الجماعة الليبية المقاتلة (قاعدة)
8- عبد الرحمن السويحلي
الصفة: عضو مجلس الدولة
التوجه/ أخواني