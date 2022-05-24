انفوجرافيك | من يقف خلف عبدالحميد الدبيبية؟

24 مايو، 2022 9:34 م
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أخبار ليبيا 24  – انفوجرافيك 

1- الصادق الغرياني

الصفة: المفتي المعزول

التوجه/ اخواني

2- على الصلابي

الصفة: المرجع الديني للجماعات الإسلامية

التوجه/ إخواني

3- عبد الحكيم بالحاج

الصفة: أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقًا

التوجه/ الجماعة الليبية المقاتلة (قاعدة)

4- وليد اللافي

الصفة: الذراع الاعلامي للاسلام السياسي

التوجه/ داعم لإعلام الإسلام السياسي

5- نجلاء المنقوش

الصفة: وزير الخارجية

التوجه/ بلا توجه سياسي

6- عبد الباسط غويلة

الصفة: قيادي بارز في الجماعات الإسلامية

التوجه/ الجماعة الليبية المقاتلة (قاعدة)

7- سامي الساعدي

المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية

التوجه/ الجماعة الليبية المقاتلة (قاعدة)

8- عبد الرحمن السويحلي

الصفة: عضو مجلس الدولة

التوجه/ أخواني

24 مايو، 2022 9:34 م
14

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