مجزرة داخل مدرسة أمريكية .. مقتل 14 طفلا بهجوم مسلح

أخبار ليبيا 24

قتل 14 طفلا، إضافة إلى معلم في هجوم نفذه مسلح داخل مدرسة في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن “14 تلميذا على الأقل ومدرسا قتلوا في حادث إطلاق نار نشط. وقع في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي”.

من جهتها أفادت شبكة ABC News نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن المنفذ قتل.

وأشار المركز الوطني الأمريكي لعمليات مكافحة الإرهاب أنه في الوقت الحالي لا يعتقد أن هناك خلفيات إرهابية واضحة وراء الحادث.

بدوره قال مستشفى “أوفالدي ميموريال” إنه استقبل 13 طفلا لتلقي العلاج بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في مدرسة “روب” الابتدائية. في أوفالدي، على بعد حوالي 85 ميلا غرب سان أنطونيو، فيما أعلن مستشفى آخر، هو “المستشفى الجامعي”. أن امرأة تبلغ من العمر 66 عاما ترقد في حالة حرجة.