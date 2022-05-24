استرجعت 16 مليون دولار.. محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تكسب حكما قضائيا نهائيا في قضية اختلاس أموال بألمانيا

أخبار ليبيا 24

تحصلت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار على حكم قضائي لصالحها ضد أطراف ذو علاقة بمصرف بألمانيا.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا بألمانيا أصدرت حكما نهائيا بقضية الاستيلاء على أموال محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التي كانت مستثمرة لدى مصرف “دويتشه بنك فرنكفورت”.

وأضافت، أن الحكم يقضي برفض الاستئناف المقدم من ممثل شركة “ريماكس” ومحاميه في الحكم الصادر ضدهم في أكتوبر 2021 وأيدت الحكم المستأنف ضده والقاضي بإدانة المتهم والحكم عليهم بالسجن.

وقال المؤسسة الليبية للاستثمار، إن حكم المحكمة يلزم المدانين بإرجاع المبلغ المالي، الذي كانوا قد استولوا عليه بطريقة غير قانونية سنة 2011 وقدره 16 مليون دولار أمريكي.

تفاصيل القضية

وفي التفاصيل، قالت مؤسسة الاستثمار، إنه في يناير 2012 استلمت المحفظة رسالة من مصرف دوتشي بنك قام المدعى عليهما بالطعن على حكم محكمة بالاستئناف فرانكفورت مفادها قيام المصرف بتحويل المصرف مبلغ 16 مليون دولار من حساب المحفظة بناءً على أمر من محكمة برلين.

وأضافت، أن المحفظة قامت برفع دعوى للمطالبة باسترجاع المبلغ، وتقديم شكوى بالواقعة لدى النائب العام في ألمانيا.

وفي 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكما يقضي بعدم قبول دعوى المحفظة استجابة لدفوع الخصم بعدم صحة تمثيل المحفظة وعدم سداد مبلغ الضمان إلى خزينة المحكمة.

وذكرت المؤسسة، أن في 2015 قامت المحفظة باستئناف حكم المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف. وفي 2016 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بقبول استئناف المحفظة وإلغاء حكم المحكمة الابتدائية.وتمكين المحفظة من الاستمرار في الدعوى وفي الحصول على التعويض المطالب به.

وقالت المؤسسة، إن في 2017 قام المدعى عليهما بالطعن على حكم محكمة الاستئناف أما المحكمة العليا الفدرالية. وفي 2019 حكمت المحكمة العليا الفدرالية برفض طعن المدعى عليهما.وأيدت حكم محكمة الاستئناف الصادر لمصلحة المحفظة وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للنظر في طلبات المحكمة.

كما ذكرت أنه في 2020 تم القبض على المتهم الرئيسي في القضية في دولة مالطا. وترحيله إلى ألمانيا لمثوله أمام المحكمة الجنائية. وفي 2021 قضت المحكمة الجنائية بإدانة المتهمين والحكم عليما بالسجن ومصادرة أموالهما وأوصولهما بقيمة 16 مليون دولار.

وذكرت المؤسسة، أن في 2022 قام المتهمين بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا الفيدرالية.وبتاريخ 11 مايو 2022 قضت المحكمة برفض الاستئناف. وحكمت بتأييد الحكم الصادر بإدانة المتهمين وسجنهما ومصادرة أموالهم لصالح المحفظة بقيمة المبلغ المستحوذ عليه.

وقال المؤسسة الليبية للاستثمار، إن بهذا الحكم أقفل ملف القضية متوجا باسترداد حقوق المحفظة ومعاقبة المتهمين.