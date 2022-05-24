مجلس الأمن يعتزم عقد جلسة بشأن ليبيا الخميس المقبل

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يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة لمناقشة الوضع الأخير في ليبيا يوم الخميس المقبل في نيويورك.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة؛ فمن المقرر أن يقدم أعضاء مجلس الأمن أكثر من إحاطة بهذا الخصوص، تليها مشاورات، حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ومن المقرر أن يقدم رئيس لجنة العقوبات في ليبيا إحاطة لأعضاء مجلس الأمن لاطلاعهم على آخر أنشطة اللجنة.

جدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، صوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار بريطاني لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر تنتهي في أواخر يوليو.

وفي سياق متصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ليبيا إلى استئناف المسار الانتخابي الذي توقّف في ديسمبر، لافتا أنه “أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى”، وذلك في تقرير رفعه مؤخرًا إلى مجلس الأمن الدولي.

في حين قال تقرير نقلته وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، أنه “تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين. السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت لما فيه. مصلحة أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبي. مسجّلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات رئاسية لم تجرَ”.

في حين وشدد غوتيريش على أن الليبيين يتعيّن عليهم الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء. انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة.. وذات مصداقية في أقرب. وقت ممكن، بناء على إطار دستوري وقانوني متّفق عليه.