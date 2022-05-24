بعد إعطاء مهلة من المحتجين .. رسو ناقلة على رصيف الحريقة إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق رسوا الناقلة النفطية “سي فوليت” على رصيف الميناء. التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل إلى الصين وهي الناقلة المليونية الخامسة خلال شهر مايو الجاري.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير. قد بلغ 225 ألف برميل من النفط الخام.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وفي ذات السياق أكد مراقب ميناء الحريقة النفطي رجب سحنون أنهم عقدوا اجتماع مع المحتجين بحضور اللجنة. التي شكلتها لجنة الإدارة في شركة الخليج لمناقشة المحتجين الذين يطالبون بإغلاق ميناء الحريقة ومنع التصدير.

وقد طالب المحتجون من إدارة شركة الخليج عدد من النقاط الخاصة بالتعيين وإصلاح الشأن الليبي الخاص بالمواطن .

وأكد سحنون أن المحتجون قد امهلوا اللجنة مدة عشرون يوما لتحقيق مطالبهم أو يعودون لإغلاق الميناء.

وقد وعدت اللجنة المشكلة بنقل مطالبهم إلى إدارة الشركة التي ستحيلها إلى جهات الاختصاص .