داخلية النواب تبدي أسفها من المعاملة المهينة لليبيين في منفذ السلوم من السطات المصرية

أخبارليبيا24

أبدى رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري. عن أسفه واستغرابه من المعاملة السيئة والمهينة التي يتعرض لها المواطن الليبي في منفذ السلوم.

وأضاف الحراري. أن المواطن يتعرض لتلك المعاملة التي ترتقي لإهانة الموطن الليبي والدولة الليبية. من قبل السلطات المصرية في المنفذ.

وأشار رئيس لجنة الداخلية إلى أن تلك المعاملة المهينة لم تستثنى حتى الحالات الإنسانية التي تستوجب معاملة خاصة.

عن بالغ استياء اللجنة لأوضاع المسافرين الليبيين إلى جمهورية مصر عبر منفذ السلوم البري ، مبدياً

وعبر الحراري عن استهجانه لفرض السلطات المصرية لرسوم جديدة من أجل دخول الليبيين عبر المنفذ. مؤكدا أن سفر اللبيبين يعود على الجانب المصري بمبالغ مالية كبيرة.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن فرض تلك الرسوم الباهظة من أجل سفر الليبيين لايتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ودعا الحراري السلطات الليبية بعدم الانجرار واتخاذ ردود فعل انتقامية بحق المواطنين المصريين في ليبيا. وأن المعاملة يجب أن يكون وفقا لصحيح القانون والاحترام الكامل لهم.

وجدد رئيس اللجنة عوته إلى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بالحكومة الليبية إلى تكثيف العمل مع الجانب المصري من أجل تحسين الأوضاع في المنفذ.

وذكر الحراري أنه لابد من المطالبة بإلغاء الرسوم التي تم فرضها مؤخرا. وتوفير افضل الظروف التي تحترم كرامة المواطن الليبي.

و ناشد رئيس لجنة الشؤون الداخلية السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال مايحدث في منفذ السلوم.

وحذر الحراري أن استمرار تلك الأوضاع سيترك أثرا سلبيا على العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وكان رئيس مباحث جوازات طبرق عقيد علي الغزالي. طالب مدير إدارة مباحث الجوازات مخاطبة جهات الاختصاص بالحكومة الليبية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري.

وشدد الغزالي على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن المواطنين الليبيين أثناء دخولهم وخروجهم من مصر .

وأكد رئيس المباحث أن المواطن الليبي يتعرض أثناء سفره لجمهورية مصر لغرض الزيارة أو العلاج بمنفـذ السلوم البري لسـوء المعاملة والتعقيد في الإجراءات.