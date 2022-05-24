المركزي والمحاسبة والتخطيط يتابعون تنفيذ ميزانية إستثنائية لمؤسسة النفط

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عقد صباح اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، اجتماع متابعة لتنفيذ الميزانية الاستثنائية. للمؤسسة الوطنية للنفط وفق البنود المعتمدة بها.

الاجتماع عقد بحضور ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط. ووزارتي المالية والتخطيط.

واتُّفق على جُملة من الإجراءات الإدارية والمالية والفنية.

وأكد الاجتماع أن الخطط ستساهم في تفعيل خطة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها أوقفت جميع عمليات الحفر التطويري والاستكشافي للآبار الجديدة في الحقول والموانئ الليبية كافة؛ وذلك بسبب تأخير تسييل الميزانيات المعتمدة للعام 2022.

وأكد بيان، أصدره رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، ضرورة إيقاف جميع عمليات صيانة الآبار. والتي لها علاقة بالباب الثالث، وإيقاف جميع أعمال المشاريع الرأسمالية والتنموية. لتجنب ترتيب أي التزامات مالية جديدة.

في حين أضاف صنع الله أن عدم تسييل المبالغ المعتمدة للميزانية أدى إلى زيادة الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها.

وفي سياق متصل إجتمع رئيس مجلس الادارة، المهندس مصطفى صنع الله، الأحد ، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مع عميدَ بلدية “إجخرة” محمد عبد المالك، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم.

في حين شهد اللقاء، مناقشة حزمة من المواضيع التي تهم بلدية إجخرة وما أستجد من مواضيع تهم سكان المنطقة والصعوبات التي تواجهها البلدية للقيام بواجباتها على أكمل وجه .

في حين تقدم عميد البلدية بجزيل الشكر لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، لدعمه المتواصل وحلحلة العديد من المختنقات التي تواجهها البلدية.