المنفي يعلق على حادثة احتراق شاحنة الوقود في بنغازي

أخبارليبيا24

علق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء على حادثة احتراق شاحنة الوقود في أحد محطات الوقود في مدينة بنغازي وموقف السائق.

وقال المنفي :”إنقاذ حياة الناس والحفاظ على أرواحهم. مهمة إنسانية لا يقدر عليها إلا من آمن بمبادئ الإيثار وقيم المواطنة”.

وتابع رئيس المجلس :”تحية إكبار لسائق شاحنة الوقود، التي احترقت صباح اليوم بالقرب من إحدى محطات الوقود في بنغازي عبد الله المجبري”.

وأضاف المنفي :”المجبري قدم روحه على أكفه من أجل حماية المواطنين. وتجنيب الممتلكات العامة والخاصة وقوع كارثة عظيمة، وقدم درساً بليغاً في التضحية والفداء.

وذكر رئيس المجلس الرئاسي :”نحمد الله على سلامة هذا البطل المقدام، ونسأل الله له الشفاء التام”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تغريدة له على حسابه بالتويتر اليوم الثلاثاء معلقاً على الحريق الذي إندلع في محطة الوقود بشارع الببسي في بنغازي “‏نحمد الله حمداً كثيراً على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود “المالطي” في ‎بنغازي.

وتابع الدبيبة ” بالغ تقديري لشجاعة سائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري الذي اعتبر أولوية. حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه.وكلفت وزارة الحكم المحلي لحصر الاضرار. وتقييمها لتعويض اصحابها”.

وأعلنت بلدية بنغازي اليوم الثلاثاء. أنها تعمل على حصر الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعويض عقب حادثة احتراق شاحنة الوقود في المدينة.

وأكدت البلدية أنها العمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن السلامة العامة لشاحنات نقل الوقود حرصاً على عدم تكرار ماحدث .