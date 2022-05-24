المنفي يستمع لإحاطة اللموشي بشأن اكسبو دبي 2020

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح أمس الإثنين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، جمال اللموشي، الذي قدم إحاطة حول مشاركة ليبيا في معرض اكسبو دبي 2020، الذي دعا فيه المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في ليبيا، لما تتمتع من مقومات محفزة ومشجعة للاستثمار وجذب المستثمرين، والجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الإطار.

وأكد اللموشي العمل على توفير بيئة مناسبة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تُساعد. على تفعيل الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية.

وذلك بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. و تطوير البنية التحتية في كل المناطق، بتنفيذ. مشاريع استثمارية تحقق التنوع. في الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للشباب. في مختلف المجالات .

بدوره أشاد المنفي بجهود الهيئة، التي تسعى لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار. في ليبيا، لما تتمتع به من موقع جغرافي هام.

وتعتبر ليبيا بوابة القارة الأفريقية تربطها بالقارة الأوروبية ودول العالم.

وأكد المنفي على دعم المجلس الرئاسي لجهود الهيئة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة. لها في دعم الاقتصاد الوطني.